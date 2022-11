PHOTOS - Les écoliers de Bédoin participent à la plantation de 3.000 arbres sur le Ventoux

Plus de 200 écoliers de Bédoin étaient ce mardi, outils en main, sur le Ventoux, pour participer à une vaste opération de plantation. L'ensemble des élèves, de la petite section au CM2, se sont succédés sur une parcelle de la forêt de Perrache où l'ONF, l'Office national des forêts, va planter à terme 3.000 arbres sur 2,5 hectares. Les élèves ont d'abord pris le car depuis l'école, puis sont grimpés jusqu'à la parcelle, et ont reçu les indications des agents de l'ONF avant d'aller planter de petits cèdres par groupes de deux ou trois.

Cette plantation en forêt par des enfants est une tradition à Bédoin que tenait à perpétuer le maire, Alain Constant, élu en 2020. "L'opération de plantation va s'étaler sur deux ans mais on tenait à ce que les enfants interviennent en premier, explique-t-il. C'est un symbole fort, ils marchent sur la trace de leurs aînés qui ont reboisé le Ventoux au milieu du XIXe siècle. Tout le monde regarde le Ventoux le matin, c'est déjà leur montagne et ce sera bientôt leur forêt".

Cette tradition est aussi chère à Vérane Bréchu, technicienne forestier à l'ONF sur le Ventoux : "Les plantations que l'on fait avec les enfants sont les plus belles, parce qu'ils reviennent arroser, biner, mettre de l'engrais. Je revois des jeunes avec lesquels j'avais planté il y a 20 ans et qui me disent qu'ils reviennent aujourd'hui avec leur enfant".

Les élèves en pleine plantation. © Radio France - Adèle Bossard

Aider la forêt à s'adapter au changement climatique

Les élèves ont lancé avec cette plantation une vaste opération de l'ONF pour aider la forêt à s'adapter au changement climatique. Sur 2,5 hectares à 1.200 mètres d'altitude, l'Office national des forêts prévoit de planter à terme 3.000 arbres : d'abord des cèdres de l'Atlas puis des sapins de Céphalonie, deux essences qui ne sont aujourd'hui pas présentes à une telle altitude. "On a ici une forêt de pins noirs d'Autriche, de pins sylvestres et de hêtres, dans un milieu montagnard, avec un problème de régénération, explique Vérane Bréchu de l'ONF. Et ce beau paysage risque d'être très mal en point dans 40 ou 50 ans à cause du changement climatique et des sécheresses successives."

"Beaucoup d'essences migrent vers le haut pour trouver les conditions climatiques qui leur conviennent, en termes de fraîcheur, de pluie, d'humidité. Donc on a donc décidé de venir en aide à la forêt, de l'accompagner face au changement climatique, avec cet îlot d'avenir", poursuit-elle, avec cette plantation d'espèces méditerranéennes en altitude.

Plus de 200 élèves de Bédoin ont participé à cette plantation. © Radio France - Adèle Bossard