PHOTOS - Les grues cendrées sont de retour au Lac du Der

Les grues cendrées sont en pleine migration et arrivent en ce moment d'Europe du Nord. Elles sont déjà nombreuses, plus de 46 000 selon la Ligue de Protection des Oiseaux. Un nouveau record pour la saison.

Giffaumont-Champaubert, France

Elles sont facilement reconnaissables à leur chant, et surtout à leur nombre. La ligue de Protection des Oiseaux fait son premier comptage ce week-end, et un record est déjà tombé. Plus de 46 000 grues cendrées ont été recensées, c'est même deux fois plus que l'année dernière. De manière générale, les ornithologues s'accordent à dire que leur nombre ne cesse d'augmenter depuis des années. Selon la LPO, on en compte dix fois plus que dans les années 1970.

© Radio France - Aurélie Jacquand

Un moment phare de l'année

Pour Etienne Clément, le président de la LPO Champagne-Ardenne, c'est une évidence. "La grue cendrée est emblématique du Lac du Der". Un oiseau singulier, grand et facilement reconnaissable, qui attire chaque année de nombreux touristes et ornithologues passionnés. Les populations de grues cendrées restent généralement jusqu'au mois de mars au Lac du Der.

© Radio France - Aurélie Jacquand