PHOTOS - Les jardins de l'abbaye de Villeneuve-lès-Avignon de nouveau ouverts au public

Avec l'arrivée du printemps, "les jardins sont en pleine ébullition", décrit la gestionnaire de l'abbaye Saint-André à Villeneuve-lès-Avignon. Marie Viennet, ravie de pouvoir de nouveau accueillir le public, même avec dix jours de retard à cause de la crise sanitaire. Dans tous les coins on aperçoit des bourgeons, certaines fleurs ont commencé à éclore et ça sent bon, "quelque part ça marque une renaissance", sourit la gestionnaire. Et en ce week-end de réouverture, de nombreux visiteurs sont venus en profiter.

Un protocole sanitaire est en place, le masque est obligatoire et les visites sont possibles à raison de six personnes maximum par groupe. Pour l'instant, les visites guidées, elles, sont toujours suspendues. Si l'abbaye Saint-André reste fermée, l'ensemble des espaces extérieurs seront désormais accessibles tous les week-ends, du vendredi au dimanche, à partir de 10 heures.

Les tarifs et les horaires à consulter sur le site de l'abbaye de Villeneuve.

