PHOTOS - Les Jardins du Palais des Papes ont repris vie ce weekend

Après trois ans de restauration le Jardin du Palais et le Jardin du Pape ont été inaugurés ce samedi. Il s’agit de la suite des travaux de restaurations du palais après plusieurs des tours et en contrebas la réhabilitation du Verger Urbain V.

Avignon - France

Inaugurés ce samedi 18 janvier par la maire d’Avignon en présence du préfet de Vaucluse ou du représentant du président de la région , les deux jardins contigus ont été librement ouverts au public ce samedi et dimanche . Leur restauration au pied même d’un des pans de la façade orientale aura duré trois années. Se sont succédés ici des archéologues spécialistes des jardins anciens, des botanistes, des scientifiques, des paysagistes et des architectes avant l’intervention de maçons et tailleurs de pierre aguerris dans la réhabilitation précise des monuments historiques. Un des défis aura été de restituer au mieux le parcours de l’eau tel qu’aménagé à l’époque papale en retrouvant la récupération de l’eau par les toitures mais aussi par les puits tels qu’élaborés à partir de 1338 en ce qui concerne ces espaces jardinés (modernisé aujourd’hui par un système de pompe et filtres situés sous la Tour Saint-Jean en circuit fermé) . Les sources principales de connaissance de ces jardins étant les livres de comptes de la chambre apostolique, conservés aujourd’hui au Vatican. Par conséquents des données sur les achats pour les plantations mais quasiment rien sur la physionomie architecturale des lieux.

Le Jardin du Palais : lieu de promenade mais aussi de culture de plantes aromatiques à l’époque des papes

En l’absence de traces de jardin visibles ou avérées par les recherches archéologiques, le réaménagement du Jardin du palais s’est appuyé sur des données intemporelles comme le socle géologique sur lequel l’édifice a été bâti, l’échelle monumentale et la verticalité de la façade concernée du Palais, et la recherche d‘une gestion intelligente des eaux de pluie. Les botanistes ont planté la des collections de végétaux au caractère à la fois rare et pédagogique en essayant d’être au plus près des plantes présentes au XIVe siécle. On trouvera la des plantes herbacées vivaces ou petits arbustes officinales et aromatiques, persistants ou caduques (Rose de Damas, Pivoine officinale, Lavande vraie, Santoline, Tanaisie, Romarin, Guimauve, Rue odorante, Hysope, Millepertuis, Chicorée, Monarde…) avec des plantations annuelles ou bisannuelles (Camomille romaine, Centaurée, Nigelle de Damas, Pastel des teinturiers …), renouvelées chaque année ? La hauteur des plantes utilisées (au maximum 1,50m) n’entrave pas la vue sur le Palais. Ce jardin devient un lieu de promenade et de détente intégrée dans la visite du Palais.

Le Jardin du Pape : l’ancien lieu clos et privé réservé au pape depuis ses appartements

C’est un originellement d’accès privé, très encaissé dans le bâti et l’enceinte du Palais. Il était le seul espace extérieur et clos en relation directe avec les appartements du pape. Le projet a restitué le déambulatoire qui ceinturait le jardin par la mise en place d’une galerie périphérique. Ce jardin du pape ou dit du griffon retrouve sa fontaine, mais une fontaine au dessin contemporain. Des fragments de pierre d’Orgon ont d’ailleurs été retrouvés sur le site par les archéologues, ainsi le nouveau bassin, dodécagonal comme le décrivent les textes, a été réalisé dans une pierre similaire, blanche et dure (la pierre d’Orgon n’étant plus exploitée aujourd’hui). La Tour de ce Jardin a également été restaurée. Quant à l’ancien puits arasé il a été maintenu, sa grille de protection conservée. Les eaux de ruissellement du jardin qui ne sont pas infiltrées dans les plantations y sont déversées, l’eau d’arrosage pour le jardin y sera puisée.

Ces deux jardins qui surplombent le verger Urbain V lui aussi réhabilité en 2018 ont été exceptionnellement ouverts librement au public le temps d’un week-end. Ils seront désormais intégrés dans le parcours de la visite du Palais des Papes mais rappelons que cette visite est gratuite pour les habitants de Montfavet tous les dimanches du 1er septembre au 30 juin, sur présentation d’un justificatif de domicile.

La nouvelle fontaine du Jardin du Pape ou Jardin du Griffon © Radio France - JM Le Ray

Une réalisation qui s'intégre dans l'archirecture de la façade © Radio France - JM Le Ray

Des plantes et des arbustes qui ne demandant qu'à pousser mais dont les hauteurs ne dépasseront pas les 1m50 © Radio France - JM Le Ray

La pergola du Jardin du Pape adossée au rempart, construite en bois et métal, servira de support à des plantes grimpantes parfumées (Chèvrefeuille). © Radio France - JM Le Ray

Perspective depuis la porte d'entrée qui donne sur la Manutention et sera désormais fermée ( au fond le Jardin du Pape qui prépare à la visite des appartements privés du pape ) © Radio France - JM Le Ray