PHOTOS - Les pompiers corréziens au coeur des flammes en Gironde

Les pompiers limousins, partis en renfort sur le gigantesque incendie qui dévaste le sud-Gironde, sont engagés aux côtés de leurs collègues venus de toute la France pour prêter main forte aux équipes de Gironde. 23 pompiers haut-viennois et 24 corréziens sont sur place. Dans la nuit de mercredi à jeudi, les équipes corréziennes ont mené leur première mission au coeur des flammes.

La principale mission des pompiers corréziens est de réaliser un brûlage tactique. Joint par France Bleu Limousin, le commandant Eric Durina, qui coordonne leur mission depuis Service d'Incendie et de Secours de la Corrèze, explique : "ces manoeuvres consistent à brûler la végétation au sol, comme les fougères, pour canaliser le feu et lui donner une orientation différente. Le but est de protéger les points sensibles (habitations, bâtiments, etc...) et la population".

La mission des pompiers limousins est prévue pour durer 3 jours. A son issue, une relève sera assurée par les SDIS 87 et 19 si leurs effectifs le permettent.