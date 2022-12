PHOTOS - Les premières chutes de neige dans le Var !

Voici les toutes premières images de neige dans le Var, et ailleurs en Provence ! Ce lundi 12 décembre, les premiers flocons sont tombés dans plusieurs communes, principalement dans le nord du département du Var. Selon la page Météo-Varoise , 5 à 10 centimètres de neige recouvrent ce mardi matin notamment les secteurs de Canjuers. Si la neige a vite été balayée par la pluie, elle se maintient par endroit.

Le retour de la magie de Noël

La neige a recouvert ce lundi plusieurs communes, principalement dans le nord du Var. Plus largement en Provence, des températures négatives ont été relevées dans la nuit de dimanche à lundi : -5,9 degrés à Peyrolles, -5,7 degrés sur Salon-de-Provence, -5,5 degrés sur Trets. La page Facebook Météo-Varoise a partagé de magnifiques clichés pour immortaliser cet instant.

Comps-sur-Artuby, 22h35 ce lundi, 4 à 6 cm de neige - Météo-Varoise

La boulangerie Chez Michel, entourée de neige, ce lundi à Comps-sur-Artuby - Météo-Varoise

Une route recouverte de 7cm de neige à Comps-sur-Artuby à 00h20 - Météo-Varoise

Par ailleurs en montage, il est tombé dès la fin du week-end, dans la nuit de dimanche à lundi, entre 30 et 50 centimètres de neige dès 1.500 mètres d'altitude et jusqu'à 80 centimètres plus haut.

Au village de La Bastide à l'approche de 00h, dans le Nord-Est du département - Météo-Varoise

La situation à 23 heures ce lundi à Bargème, plus haut village du Var avec ses 1097m d'altitude - Météo Varoise

Photo prise à Veynes, dans les Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Manon Martinez

Ce mardi, plusieurs départements sont placés en vigilance orange pour neige et verglas. France Bleu vous partage plusieurs conseils pour prendre la route prudemment .