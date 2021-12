La gare du funiculaire du Touvet à Lumbin (Isère) a été en partie détruite mercredi suite à des fortes précipitations et glissements de terrain. Dans le même secteur, la station de ski de Saint-Hilaire du-Touvet, en Chartreuse, a fait face à des ruissellements qui ont détruit des équipements.

PHOTOS - Les rails et la gare du funiculaire du Touvet très endommagés par un torrent de pierres et de boue

Au pied du massif de la Chartreuse, la gare du funiculaire du Touvet, située à Lumbin (Isère) à 260 mètres d'altitude, a été en partie dévastée par un torrent mercredi, alors que Météo France avait placé l'Isère en vigilance orange aux fortes pluies et inondations. Les quantités d'eau tombées sans discontinuer pendant vingt-quatre heures ont fait gonfler les torrents et ruisseaux du versant. Ainsi, cette gare de départ a été envahie par des boues et rochers. Le bâtiment avait été rénové durant l'été 2020.

Jeudi, Dominique Clouzeau, la maire de la commune du Plateau-des-Petites-Roches, a également pu constater les dégâts causés par les eaux à la gare d'arrivée située sur le plateau des Petites-Roches à 1000 mètres d'altitude.

Des dégâts impressionnants sur le funiculaire et sur le plateau du Touvet

Des pierres ont envahi la gare de départ du funiculaire du Touvet.

- - Dominique Clouzeau

- - Dominique Clouzeau

- - Dominique Clouzeau

Les rails endommagés par les eaux, la boue et les pierres mercredi 29 décembre 2021.

- - Dominique Clouzeau

Des équipemets, canons à neige et pistes de la station de ski de Saint-Hilaire-du-Touvet ont été fortement endommagés par les eaux et la boue.

- - Dominique Clouzeau

- - Dominique Clouzeau