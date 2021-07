Photos - Les rencontres internationales des voitures écologiques à Alès

Les rencontres internationales des véhicules écologiques sur le pole mécanique d'Alès-en-Cévennes (Gard). Un lieu de débat entre acteurs économiques, industriels et politiques pour développer des coopérations fructueuses au bénéfice de la transition écologique dans les transports.

Les 12 e RIVE s'achèvent ce jeudi sur le pole mécanique de Saint-Martin-de-Valgualgues (Gard). RIVE pour Rencontres internationales des véhicules écologiques. L'idée, encore faire progresser auprès des décideurs et du public, l'urgente nécessité de la transition écologique en matière de transport, de la voiture particulière aux véhicules professionnels ou publics. Deux jours de conférences-débats (avec notamment la ministre de la foret congolaise) et des exposants venus présenter leurs produits innovants.

Réduire l'emprunte carbone

Au chapitre des grandes entreprises engagées dans ce processus irréversible, ENEDIS, clairement partie prenante (y compris contractuellement) dans la lutte dans la réduction de l'empreinte carbone. Un engament de la part du fournisseur d’énergie électrique, la réduction de 20% de ses émissions en 2050. Autre engagement, poursuivre ses efforts au niveau de sa propre flotte de véhicules électriques.

Une école de pilotage 100% électrique

Mobilisation des entreprises, des élus, des collectivités mais aussi au moyen de l'innovation. Vincent Beltoise (neveu de...) a conçu, il y a 3 ans, une voiture de course (sur base Catheram) électrique. Le projet a été soutenu par le concours Alès Audace. Deux véhicules ont vu le jour. Une dizaine dans les mois qui viennent avec pour ambition la création - sur le pole mécanique de Saint-Martin-de-Valgualgues, une école de pilotage 100% électrique.

Un secteur qui semble porteur, l'hydrogène. "Dans les années 2000, nous y sommes tous allés mais chacun de notre coté, çà n'a pas marché" reconnait ce professionnel. La "réussite ne peut être que collective et après expérimentation". Ainsi à Alès, Kéolis transport, en partenariat avec Alès Agglo, Air Products (un des principaux fournisseurs mondiaux de gaz industriels) et Solaris (un des principaux acteurs du marché bus et trolley bus en Europe) a essayé pendant une quinzaine de jours un bus urbain à hydrogène.

Une école de pilotage 100% électrique sur le pole mécanique d'Alès. © Radio France - Ludovic Labastrou

Marianne Laigneau (à gauche), présidente du directoire d'ENEDIS. © Radio France - Ludovic Labastrou

Du chemin de parcourru en 12 ans pour les RIVE d'Alès (Gard) © Radio France - Ludovic Labastrou