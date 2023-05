PHOTOS - Les serres municipales de Guéret ont ouvert leurs portes au public

Les serres municipales de Guéret se trouvent non loin du stade Léo-Lagrange. Plusieurs bâtiments, dans lesquels se trouvent pas moins de 18 000 variétés différentes de plantes, fleurs, fruits et légumes. Un véritable écrin de verdure et surtout un petit trésor, puisque c'est ce qui alimente les écoles, mais aussi le portage de repas à domicile.

ⓘ Publicité

Les plantes sont à l'abri dans les serres © Radio France - Léo Corcos

Une partie des productions des serres de Guéret © Radio France - Léo Corcos

Dans ces serres donc, il y en a pour tous les goûts : tomates, betteraves, chou, bégonias... le tout supervisé par les jardiniers de la ville de Guéret

Des plants de courges butternuts © Radio France - Léo Corcos

Des plants de tomates © Radio France - Léo Corcos

Et pour que les Creusois se fassent la main, des boutures en tout genre étaient offertes à tous les visiteurs !