Deux tortues caouannes, Luciole et Légende, viennent d'être relâchées en début de semaine au large de l'Ile de Ré. Elles ont passé plusieurs mois à l'Aquarium de la Rochelle pour être soignées.

PHOTOS - Luciole et Légende, deux tortues caouannes, remises à l'eau au large de l'Ile de Ré

Ca y est, elles ont retrouvé leur milieu naturel. Luciole et Légende, deux tortues caouannes, deux tortues de mer, ont été relâchées ce lundi plage de la Conche des Baleines, sur l'Ile de Ré. Elles ont passé plusieurs mois au Centre d'études et de préservation des espèces marines de l'Aquarium de la Rochelle.

Luciole s'était échouée en mars dernier en Gironde, à Carcans. Elle était arrivée au centre en état d'hypothermie et déshydratée. Ca a été la première à s'élancer pour retrouver l'océan.

Les deux tortues ont été soignées plusieurs mois. - Arthur Paré/Aquarium la Rochelle

Légende, elle, a été capturée accidentellement au large de l'ile d'Oléron en février 2020. Il a fallu de longs mois pour qu'elle retrouve la mobilité d'une de ses pattes antérieures. Elle a eu droit à des séances d'ostéopathie, de kinésiologie et même des compléments alimentaires. Et ça a été utile : elle a été récupérée, elle pesait moins d'1,5 kilo pour 21 cm... Et aujourd'hui, elle fait quasiment 7 kilos pour 35 cm. Elle est équipée d'une balise, les scientifiques du centre vont pouvoir suivre sa trace.

En route vers la liberté! - Arthur Paré/Aquarium la Rochelle