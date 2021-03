Ce samedi, une centaine de personnes ont manifesté en centre-ville d'Avignon pour réclamer des mesures supplémentaires contre le réchauffement climatique. Un combat mis entre parenthèses depuis le début de la pandémie estime le mouvement Youth for climate, à l'origine de ce rassemblement.

PHOTOS - Mobilisation pour le climat et contre la précarité étudiante à Avignon

Ce samedi après-midi, ils étaient une petite centaine dans les rues d'Avignon, pancartes en main, pour réclamer davantage de mesures en faveur du climat. Une manifestation organisée par le mouvement Youth for climate (Jeunes pour le climat) pour dénoncer "l'inaction du gouvernement" et "ses promesses en l'air". Il était temps de re-mobiliser estime Mathias, l'un des organisateurs, car "depuis le début de la pandémie la lutte contre le réchauffement climatique a été mise sur pause, ça peut se comprendre mais on ne doit pas négliger la crise écologique".

Ce samedi après-midi, ils étaient une petite centaine dans les rues d'Avignon pour réclamer davantage de mesures en faveur du climat. © Radio France - Elsa Vande Wiele

Dans le cortège, parti du cours Jean-Jaurès vers 14 heures 30, principalement des lycéens et des étudiants, déçus par le projet de loi climat. "C'est quand même dommage de mettre en place une convention citoyenne pour le climat et de ne pas la respecter", fustige Mathias. Les manifestants reprochent également au gouvernement de ne pas suffisamment se mobiliser contre la précarité étudiante.

Les militants de Youth for climate reprochent également au gouvernement des mesures insuffisantes contre la précarité étudiante. © Radio France - Elsa Vande Wiele

Vers 16 heures, les jeunes militants ont rejoint les vignerons de Châteauneuf-du-Pape devant la préfecture de Vaucluse pour manifester contre le renouvellement d'exploitation de la carrière du massif du Lampourdier. Prochaine mobilisation de Youth for climate mardi 23 mars à 13 heures place de l'Horloge aux côtés des organisations étudiantes.