PHOTOS - Nouveau démantèlement d'un trafic de chardonnerets à Montpellier

Les agents de l'Office français de la biodiversité (OFB) de l'Hérault et le groupe d'atteinte aux biens de la sureté départementale de la Police nationale de Montpellier ont démantelé un trafic de chardonnerets élégants.

Un homme déjà connu pour ce genre de trafic a été interpellé à Montpellier. Sur le terrain et chez lui, les enquêteurs ont découvert tout le nécessaire de capture à la glu, de nombreuses cages de contention, ainsi que trois oiseaux.

L'homme capturait ces chardonnerets mais aussi d'autres passereaux protégés sur des zones naturelles de nourrissage ou dans les parcs de Montpellier en les piégeant avec des baguettes recouvertes de colle. L'enquête a permis de mettre en évidence un important commerce illicite de ces oiseaux capturés tout au long de l'année et la mort de nombreux autres oiseaux pris au piège ce ces gluaux.

Ce démantèlement intervient un an jour pour jour après une première affaire traitée à Montpellier en février 2021.

Le chardonneret est un oiseau porte-bonheur, il est aussi utilisé dans des concours de chants clandestins

Le chardonneret est une espèce protégée qu'il est interdit de posséder chez soi. Mais c'est un oiseau considéré dans certaines cultures (maghrébine et gitane notamment) comme un porte-bonheur. Il est donc particulièrement recherché. Vendu au marché noir entre 30 et 50 euros pièce.

Des concours de chants sont aussi organisés, avec des paris clandestins le chant du chardonneret est particulièrement harmonieux.

C'est aujourd'hui la deuxième espèce la plus trafiquée en France après l'Anguille. "L'espèce a complètement disparu en Algérie. Et aujourd'hui, on a maintenant des captures qui se font en France pour alimenter aussi ce marché là. Pour vous donner une idée, début décembre, on a 100 000 chardonneret qui ont été trouvés dans un camion au Maroc. C'est vraiment un vrai business comme revenu supplémentaire pour les gens qui s'y adonnent " explique Laurent Retière, Inspecteur de l’Environnement à l'Office français de la biodiversité

Le chardonneret est un oiseau qui a une espérance de vie de 10 ans, mais lorsqu'il est capturé sauvagement, puis détenu dans de mauvaises conditions, l'espérance descend à 2 ou 3 ans. Il faut donc renouveler régulièrement les cheptels tant pour ceux qui souhaitent avoir un oiseau porte-bonheur que pour les organisateurs de concours de chant.

Le trafic d'espèces protégées est passible de trois ans de prison et 150.000 euros d'amende. "D'ailleurs, en septembre dernier, sur Montpellier, on a eu de lourdes condamnations pour les trafiquants avec de la prison ferme."

De nombreux chardonnerets ne survivent pas à la capture à la glu - OFB 34