PHOTOS : Opération de reboisement à Sausset-les-Pins après les incendies

Le bruit des tronçonneuses découpe le bruit du vent en ce mercredi d'automne. "Où est le brouette" demande une bénévole à Julien Altero, pompier professionnel et à l'origine de cette action de replantage. Son appel sur la page Facebook "Replantons notre forêt provençale" a été "liké" près de 20 000 fois. "C'est encourageant de voir que les gens s'engagent pour cette cause et que des enfants soient là, c'est très important." Ils sont en effet nombreux à creuser des trous, déblayer des pierres, couper des arbres morts et replanter des nouveaux : "on replante des semis et des arbres comme des chênes plutôt que des pins. Il faudra maintenant que les gens s'en occupent et viennent les arroser." Il faut 2 à 3 ans pour que la plante puisse s'occuper seule d'elle-même.

Les collines dévastées par le feu © Radio France - Maxime Fayolle

Les bénévoles ont mis la main à la pâte © Radio France - Maxime Fayolle

Un nouveau plant © Radio France - Maxime Fayolle

Des camions de terre sont arrivés pour replanter © Radio France - Maxime Fayolle