PHOTOS - Opération ramassage des déchets sur les bords de l'Ouche

"Moi je me suis promené et je suis tombé sur un moteur de frigo ! Là, juste au bord de la rivière" s'exclame Fabien Robert, le président de l'association Combactive. Lui et une trentaine d'habitants ont participé à une grande opération nettoyage sur les bords de l'Ouche, entre Neuilly-Crimolois et Longvic, à côté de Dijon. Un coin très prisé des coureurs, des cyclistes et des familles mais souvent jonché de déchets.

Du plastique et des mégots

Ce qu'on trouve surtout, ce sont des "bouts de plastique" explique Damien, un participant. Des bouteilles en plastique ou des petits morceaux emportés par la rivière ou qui se coincent dans les arbres.

Le "butin" au bout de quelques minutes de ramassage © Radio France - Soisic Pellet

L'autre fléau, ce sont les mégots. Marie-Laure en a ramassé "une quarantaine au moins" rien que sur le point de rendez-vous, avant même le début de l'opération nettoyage. "Il faut vraiment sensibiliser à ça. Moi, quand je vois des amis qui fument et qui jettent leur cigarette, je ramasse et je les engueule !"

Les déchets se coincent souvent dans les arbres © Radio France - Soisic Pellet

Le concours du déchet le plus insolite

Parfois, on tombe aussi sur des objets beaucoup plus encombrants ou bizarres. Le moteur de frigo par exemple, un vélo ou juste une selle.

Parfois, on trouve des objets plus insolites, comme cette vieille selle de vélo © Radio France - Soisic Pellet