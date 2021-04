PHOTOS - Parc éolien en baie de Saint-Brieuc : à terre, les travaux ont déjà commencé

Devant la grande plage de Caroual à Erquy, l'aire de camping-cars a disparu, remplacée par une base de vie pour ouvriers. Des engins de chantier sont garés sur les anciens emplacements des camping-cars. Une partie de la plage est interdite. Les travaux de raccordement du futur parc éolien ont débuté le 15 mars dernier. Après un long bras de fer avec RTE (Réseau de transport d'électricité), la commune a obtenu une compensation de 3,6 millions d'euros.

On s'est fait une raison, explique un riverain

Bernard et Martine Vidal habitent juste à côté. Le couple s'est battu pendant plusieurs années contre le projet. En vain. "On s'est fait une raison", reconnait Bernard, amer. "On a lutté mais on se rend compte aujourd'hui que toutes les réunions n'ont servi strictement à rien".

Bernard Vidal dans son jardin à Erquy. Il a tout tenté pour empêcher l'installation ds câcbles qui relieront le futur parc éolien au réseau électrique. © Radio France - Johan Moison

Une partie de la plage de Caroual est interdite pendant le chantier de raccordement du parc éolien © Radio France - Johan Moison

Les plaques de métal disparaîtront une fois les câbles enfouis à 4 mètres de profondeur dans le sable © Radio France - Johan Moison

Des pêcheurs toujours mobilisés

Des pêcheurs espèrent encore faire capoter le méga projet. L'annonce la semaine dernière du début des travaux en mer au mois de mai par la ministre de la transition écologique Barbara Pompili a même ravivé leur colère. Le président du comité des pêches de la baie de Saint-Brieuc Alain Coudray a "rendez-vous en visio" ce mardi 20 avril avec le directeur général d'Iberdrola, porteur du projet du parc éolien. "Je vais lui expliquer que l'ambiance est malsaine ici et que le parc ne se fera pas", lance Alain Coudray.

Ils prennent de gros risques s'ils viennent installer leurs éoliennes, prévient le président du comité des pêches de la baie de Saint-Brieuc.

Dans leur jardin, près de la base de vie de chantier de RTE, Martine et Bernard Vidal ont évidemment eu écho des revendications des pêcheurs. "C'est avant qu'il fallait se battre", sourit Martine, "maintenant c'est trop tard".

L'aire de camping-cars a disparu, remplacée par une base de vie de chantier © Radio France - Johan Moison