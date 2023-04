PHOTOS - Plus de 10% des araignées menacées de disparition, dont la mygale du Luberon

C'est une conséquence du réchauffement climatique dont on parle peu : les araignées disparaissent. Plus de 10% des espèces présentes en France sont menacées de disparition, alertent l'Union internationale pour la conservation de la nature et l'Office français de la biodiversité. Et ce constat se vérifie aussi en Vaucluse. Sur les 767 espèces recensées dans le département, 7 sont en "danger critique" de disparition, 34 sont en "danger" et 29 sont classées comme "vulnérables".

Ces chiffres sont l'aboutissement de quatre ans d'inventaires auxquels une arachnologue vauclusienne a participé. Anne Bounias-Delacour, installée à Cavaillon, étudie les araignées depuis des dizaines d'années. Et parmi les espèces recensées "en danger critique" figure la mygale du Luberon. "C'est une petite mygale, nocturne, qui vit dans un terrier. On avait fait un inventaire entre 2000 et 2014 et on avait trouvé cette espèce dans plusieurs lieux. Mais je reprends ces lieux et je ne l'ai pas encore retrouvé. Donc elle a peut être même disparu de France."

"Sans araignées, on sera envahis de fourmis, de moustiques, de mouches"

Plus largement, lors de ses observations sur le terrain, Anne Bounias-Delacour voit ces araignées souffrir de plus en plus de la sécheresse. "J'ai trouvé plusieurs terriers où les femelles et les juvéniles étaient morts de soif au fond du terrier, desséchés, raconte-t-elle. C'est inquiétant parce que les araignées régulent les populations d'insectes. Sans araignées, on va être envahis de fourmis, de moustiques, de mouches. Donc c'est important qu'il y ait encore des araignées".

Un déclin des araignées qu'elle impute aussi à l'urbanisation - "un milieu naturel modifié, avec davantage d'habitations et des arbres abattus, ça leur nuit beaucoup" - et qui nuit à l'ensemble de la chaîne alimentaire. "Les araignées sont carnivores et mangent beaucoup d'insectes, insiste-t-elle. Et s'il n'y a plus d'araignées, il n'y aura plus d'oiseaux puisque beaucoup d'oiseaux et de chauves-souris se nourrissent d'araignées".

20.000 araignées en flacons

Anne Bounias-Delacour se bat donc pour documenter le déclin des populations des araignées, et pour communiquer sur cette espèce mal aimée, en s'appuyant sur une immense collection. "J'ai presque 20.000 araignées dans des flacons d'alcool, sourit-elle. Parce que comme nous sommes peu à travailler sur les araignées en France, il faut encore prouver ce que l'on trouve". Prouver aussi l'intérêt de les préserver : à ce jour, aucune araignée ne fait l'objet d'une mesure de protection.

Et elle milite aussi pour que les particuliers ne les tuent pas. "Les araignées sont des insecticides naturels. Quand on en a chez soi, c'est qu'on n'utilise pas d'insecticides, et donc qu'on a une maison saine". Et elle insiste, il n'y aucune raison d'en avoir peur. "Une araignée, ça ne mord que pour se défendre et principalement pour manger. Ça a du venin pour tuer une proie de sa taille en majorité. Donc même la plus grande espèce de France qui fait jusqu'à trois centimètres de taille de corps, va manger des criquets. Et on n'est pas son régime alimentaire."

L'araignée "Mendoza canestrinii", présente en Vaucluse. - © Anne Bounias-Delacour

La plupart des araignées présentes en France font moins de 5 mm. © Radio France - Adèle Bossard