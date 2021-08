PHOTOS - Plus de 100 cigognes blanches se posent dans un champ à Châteauroux

De bon matin, le spectacle est grandiose. Un groupe d'une centaine de cigognes s'est posé juste en face de la plaine départementale des sports entre Châteauroux et Le Poinçonnet. Les oiseaux y sont arrivés mardi soir pour passer la nuit. La cigogne blanche est reconnaissable à son plumage blanc évidemment mais avec les ailes noires et les pattes rouges. "D'habitude, on voit de petits groupes d'une dizaine ou vingtaine de cigognes. En voir autant, c'est vraiment sympa", confie Michel, passionné d'ornithologie depuis 40 ans. Il a compté les cigognes une par une : elles sont 108.

Les cigognes blanches volent de jour et se reposent la nuit. © Radio France - Jérôme Collin

Muni de jumelles, d'une longue-vue et d'un appareil photo, il observe les cigognes s'agiter avant leur envol. "Ce sont des oiseaux magnifiques. Ils font plus d'un mètre de hauteur et une envergure d'un mètre 50. Ils en imposent", décrit le passionné. Les cigognes blanches sont actuellement en migration, probablement en provenance d'Allemagne, du Danemark ou des Pays-Bas. "Elles vont continuer vers le sud-ouest, traverser les Pyrénées et l'Espagne pour rejoindre l'Afrique du Nord. Elles font des étapes tous les soirs car elles ne peuvent pas s'orienter la nuit. Elles peuvent faire entre 300 et 400 kilomètres par jour", poursuit Michel.