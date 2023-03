PHOTOS - Plus de 150 kilos de déchets ramassés à Malmousque, sur terre et sous l'eau

Opération nettoyage de plage à Malmousque ce dimanche matin. 150 ramasseurs bénévoles ont récolté un beau butin : 150 kilos de déchets sur terre et sous l'eau et plus de 6000 mégots. L'évènement est porté par l'association " 1 déchet par jour " et avec la participation de beaucoup d'autres associations comme la "Team Malmousque", "Glisse pour tous" et "Massillia Sub".

Ramassés à Malmousque : une béquille, un tiroir, un abat-jour, des clous, des bouts de tapis etc. 80 kilos d'encombrants en tout. © Radio France - Juliette Pierron

Les bénévoles à pied ou sous l'eau ont ramassé pendant deux heures tous les déchets qu'ils trouvaient. Cela va du simple au mégot à la trouvaille : la béquille et le tiroir en bois. Au total, 150 kilos de déchets. C'est considéré comme peu pour une journée typique de nettoyage de plage.

Les apnéistes reviennent de la chasse aux déchets au fin fond de l'eau. © Radio France - Juliette Pierron

Les plongeurs et apnéistes ont ramassé en mer 11 kilos de déchets, principalement du matériel de pêche. Les bénévoles à pied en ont ramassé plus de 6000 mégots.

Evidemment, tout est trié pour être recyclé. © Radio France - Juliette Pierron

Tous ces déchets vont être recyclés, mais avant ils vont être comptés et étudiés, pour voir si, par exemple, certaines marques reviennent plus souvent sur les ordures récupérés sur la plage. Toutes ces données sont ensuite remises aux instances gouvernementales pour qu'elles puissent cibler leurs actions.