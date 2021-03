PHOTOS - Près d'un millier de personnes ont marché pour le climat samedi à Metz

La marche pour le climat a rassemblé jusqu'à près d'un millier de personnes dans les rues de Metz ce samedi. En tête de cortège, des centaines de jeunes ont précédé leurs aînés venus manifester à leurs côtés contre le réchauffement climatique.

Les manifestants réclament des mesures concrètes pour lutter contre le réchauffement climatique © Radio France - Natacha Kadur

L'appel à la manifestation avait été lancé par le mouvement de la jeunesse pour le climat (Youth for climate), aux cotés duquel d'autres organisations ont défilé dont le parti Europe Ecologie Les Verts (EELV) ou le Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA).

Victor, élève de terminale et âgé de 18 ans, s'est réjoui de cette mobilisation des lycéens : " C'est grâce à Greta Thunberg, qui a lancé ce mouvement. C'est la sécurité du monde de demain qui est en jeu. On sait que le réchauffement climatique aura pour conséquence de provoquer une montée des eaux qui fera des réfugiés, et menace de disparition les animaux... C'est ça qui m'inquiète.", explique-t-il.

Des manifestants suivaient le cortège à vélo pour valoriser ce mode de transport plus écologique en ville © Radio France - Natacha Kadur

Le collectif de la jeunesse pour le climat revendique notamment " l'application sans filtre des 149 propositions issues de la convention citoyenne pour le climat ", explique Pablo, élève de première à Pont-à-Mousson, qui encadre le parcours.

Les participants ont pris quelques minutes pour s'asseoir dans la rue © Radio France - Natacha Kadur

Beaucoup manifestaient pour la première fois, comme Fantine, venue de Contrexéville. Epaulée par sa mère dans cette démarche, la jeune lycéenne travaille ses arguments pour convaincre son établissement de proposer des menus végétariens : " J'ai un projet pour essayer de réduire la consommation de viande, et surtout la viande industrielle dans les cantines ", détaille-t-elle.

à lire aussi Contre l'exploitation du gaz de couche en Moselle, les écolos se mobilisent

Dans le cortège, de plus petites têtes se distinguent en formant une troupe d'uniformes bleus. Les jeunes scouts de Jarny ont voulu participer à cette manifestation, alors que leur année est précisément orientée vers l'écologie. Laura est l'une d'entre eux : " Notre prochain camp de vacances ce sera "zéro déchet". J'ai pris plein de photos de ce que l'on fait pour le montrer à mes amis. Ça permet de sensibiliser les gens ", explique-t-elle, ravie de se mobiliser.

D'autres organisations écologistes ou militantes ont rejoint la marche © Radio France - Natacha Kadur

De plus jeunes encore participent à leur manière, bercés par le roulement de leur landau. Une première marche climat pour ce bébé de 2020, avec sa maman, Isadora : " C'est pour lui qu'on marche. Quand nous étions plus jeunes nous avons vécu sans trop nous soucier de tout cela, mais lui je pense qu'il aura à s'en inquiéter. Et en ce moment, on a tous besoin de se retrouver ensemble pour quelque chose ", explique-t-elle.

Une génération climat qui grandit et le fait savoir.