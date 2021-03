PHOTOS - Près de 400 manifestants marchent pour le climat à Perpignan

"On est chauds, plus chauds que le climat !" Comme dans plusieurs villes de France, près de 400 manifestants ont marché pour le climat dans les rues de Perpignan, ce dimanche en fin de matinée. C'est bien plus qu'en décembre, quand une centaine de personnes s'étaient rassemblées. "La crise sanitaire a un peu endormi les marches pour le climat, regrette une jeune manifestante. Mais c'est bien de redonner de l'énergie au mouvement. Le but, c'est de diminuer les émissions de gaz à effet de serre alors que les gens veulent toujours continuer à consommer autant."

Plus de cinq ans après les Accords de Paris sur le climat, "j'ai l'impression que ça n'avance pas trop et que ça va dans le mauvais sens", fait remarquer une collégienne de Prades. Ce lundi, l'Assemblée nationale débute l'examen du projet de loi climat. Composé de 126 articles, dont certains inspirés des propositions de la Convention citoyenne, ce projet de loi est jugé "pas assez ambitieux" par les manifestants.

"Si on continue comme ça, ça ne donne même plus envie d'avoir des enfants."

— une jeune manifestante

"Les carottes sont cuites", écrit ce manifestant à Perpignan. © Radio France - Suzanne Shojaei

Les manifestants appellent les politiques à réagir. © Radio France - Suzanne Shojaei

La manifestation a rassemblé plus de monde que lors de la dernière manifestation climat en décembre. © Radio France - Suzanne Shojaei

Beaucoup de jeunes ont pris part au rassemblement perpignanais ce dimanche. © Radio France - Suzanne Shojaei

Le cortège a défilé dans les rues de Perpignan. © Radio France - Suzanne Shojaei

Le projet de loi climat est examiné à partir de lundi à l'Assemblée nationale. © Radio France - Suzanne Shojaei