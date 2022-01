PHOTOS - Près de 400 personnes ont marché pour le climat à Amiens

Alors que s'achevait ce samedi après-midi la réunion des ministres européens de l'énergie et de l'environnement, sous la présidence de la ministre de la transition énergétique Barbara Pompili, près de 400 manifestants ont marchés pour le climat dans les rues d'Amiens.

Dans les rangs, beaucoup de jeunes © Radio France - Florent Vautier

Beaucoup sont inquiets pour l'avenir, comme Isabelle, drapeau des activistes d'Extinction Rebellion à la main : "La décennie que l'on est en train de vivre elle est cruciale. La question c'est quand même la survie de l'espèce humain, donc si ça ça ne fait pas bouger les gens..."

Nathalie veut se battre pour ses enfants "Je m'inquiète pour notre planète, j'ai envie que les choses changent, qu'on puisse constater une amélioration."

400 personnes ont participés à la marche © Radio France - Florent Vautier

Parmi les préoccupations des manifestants, les projets de bétonisation des sols comme celui de Boréalia, près de 60 hectares à l'ouest d'Amiens. Hélène ne décolère pas : "On parle de changement climatique et on bétonise des terres agricoles... Emmanuel Macron et Barbara Pompili sont amiénois, il faudrait que eux défendent leur territoire !"