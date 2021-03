Près de Bordeaux, l'île d'Arcins, coin de nature sauvage, est à vendre

L'Île d'Arcins, située sur la Garonne entre Bègles et Latresne, est à vendre et la métropole de Bordeaux veut la racheter pour développer la biodiversité et des activités de découverte de la nature. D'abord la propriété de l'INRA au 20e siècle, elle appartient à un particulier depuis 2002.

Entre désir d'exotisme, de tranquillité ou de nature, la possibilité d'une île s'offre à ceux qui voudraient acquérir l'Île d'Arcins, près de Bordeaux. Située entre Bègles et Latresne, sur la Garonne, ce lopin de terre long de deux kilomètres est passé par plusieurs mains. D'abord, l'île était la propriété de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) qui réalisait des recherches et des expérimentations d'acclimatation pendant toute la seconde moitié du XXe siècle. Par exemple, "les kiwis que l'on mange en France - et qui sont produits dans le Sud-Ouest, vers Agen - ont été acclimatés sur cette île", rappelle Clément Rossignol Puech, vice-président de Bordeaux Métropole, porteur de ce projet. Ensuite, après la tempête de 1999, l'INRA décide de s'en séparer.

En 2002, Patrice Benghiati, un investisseur, rachète l'Île d'Arcins pour 500 000 euros "alors même que je ne l'avais pas visitée", se souvient celui qui venait "de l'Île Rousse et des paysages insulaires". La promesse paradisiaque de l'île cachait en réalité un tombereau de dépenses à réaliser pour rendre l'île viable et accessible. "Depuis que je l'ai, j'ai dépensé plus de 4 millions d'euros", relève Patrice Benghiati qui a dû faire construire deux pontons - un de chaque côté de l'île - et fait mettre l'eau courante, l'électricité, le gaz de ville et le réseau internet.

Voici l'un des deux pontons que Patrice Benghiati a fait construire. © Radio France - Yvan Plantey

Bordeaux Métropole intéressé

"On s'est quand même bien amusé" reconnaît le propriétaire qui explique avoir organisé des "mariages pour des amis" et des concerts. Mais aujourd'hui, il est usé par cette île : "Si ça continue comme ça je vais perdre ma femme, mon fils, mes amis. Je les ai tous épuisés avec cette île !" Patrice Benghiati veut désormais la vendre, "de préférence pas à un particulier", et la Métropole s'est positionnée sur le sujet depuis une dizaine d'années.

Ce lieu est magique - Clément Rossignol Puech, vice-président à Bordeaux Métropole

Le projet reste encore à préciser mais Clément Rossignol Puech, vice-président de Bordeaux Métropole, estime être "l'un de ceux qui pensent que ce lieu est magique. Cela tournera autour de la _protection de la nature_, de l'accueil des enfants et du loisir, récréatif avec des guinguettes, un bar, un restaurant, etc." Pour s'y rendre, ce dernier annonce que le réseau de Batcub - les bateaux de la métropole - sera étendu si jamais la Métropole met la main sur l'Île d'Arcins.

Pour le moment, les négociations sont encore en cours mais Patrice Benghiati affirme avoir reçu une offre qu'il estime dérisoire de la part de la Métropole, entre 500 000 et 1 million d'euros. De son côté, Bordeaux Métropole va demander une estimation pour savoir combien vaut réellement l'Île d'Arcins.