PHOTOS - Près de deux tonnes de déchets collectés dans les fonds sous-marins de Six-Fours-les-Plages

Les apnéistes de l'association L'Odyssée Bleue de Stéphane Mifsud et les élèves du lycée de La Coudoulière de Six-Fours ont ramassé, au fond de l'eau et sur le littoral, près de deux tonnes de déchets cette semaine : plastiques, canettes de boissons, masques chirurgicaux et même une moto !

Une vingtaine d'apnéistes en mer et autant d'élèves sur terre : L'Odyssée Bleue, association de Stéphane Mifsud, l'apnéiste recordman du monde et les élèves du Lycée Professionnel de La Coudoulière de Six-Fours-les-Plages (Var) se sont associés cette semaine pour une grande opération de ramassage de déchets. En trois heures, près de deux tonnes de déchets ont été collectés, la plupart enfouis au fond de la mer de la baie de La Coudoulière.

Du plastique en tout genre, des canettes de boissons, des masques chirurgicaux et des pneus par dizaines, des batteries de véhicules et même une moto ont été remontés à la surface par les apnéistes. "Nos équipes d’apnéistes possèdent une grande capacité de dépollution des fonds marins puisqu'ils peuvent faire des allers-retours sans limite de temps. Ils sont très efficaces" précise l'association.

Sensibiliser les jeunes, une priorité pour Stéphane Mifsud

Les élèves, eux, restés sur le littoral, ont récupéré les déchets avant de les trier. Pour Stéphane Mifsud, "les jeunes sont nos futurs dirigeants. Il faut donc les éduquer pour qu'ils prennent les bonnes décisions. Car nous, les adultes, nous avons failli dans notre mission. C'est une évidence quand on remonte autant de déchets."

Après avoir parcouru les mers du monde entier, l'apnéiste reste stupéfait par ce qu'il trouve au fond de la mer : "On est devant la baie de La baie de la Coudoulière. On se dit waouh que c'est propre... que c'est beau ! Oui, à l'extérieur de l'eau, c'est propre. Mais au fond de l'eau c'est pourri, je n'ai pas honte de le dire. Quand je plonge et que je vois tout cela dans l'eau, je me dis que c'est un travail sans fin, d'où l'importance de sensibiliser les jeunes."

Les apnéistes de L'Odyssée Bleue partent traquer les déchets dans la baie de La Coudoulière - Odyssée Bleue

En attendant le retour des apnéistes, les lycéens, ici avec Stéphane Mifsud, s'occupent des déchets terrestres - Odyssée Bleue