PHOTOS - Un an après les feux de forêt dans le Jura, retour près du lac de Vouglans

C'était il y a un an jour pour jour : le 9 août 2022, un premier feu éclatait dans le forêt près du lac de Vouglans dans le Jura. Plusieurs incendies se sont succédés pendant une semaine dans ce secteur. Ils ont ravagé plus de 1.000 ha de végétation au total.

Un an après, France Bleu Besançon est de retour sur les lieux des incendies. Les arbres sont encore calcinés, certains paysages restent lunaires et les habitants n'ont rien oublié de cet été 2022 à Cornod, Rupt, Cernon par exemple. Des pans entiers du massif forestier sont détruits, même si la végétation basse a repoussé.

Les traces des feux sont encore bien visibles, un an après dans le secteur de Vouglans. © Radio France - Margaux Munoz

"On ne voit rien d'autre que des arbres calcinés"

« Quand on se promène, on ne voit rien d’autre que des arbres calcinés. Ça a été un peu pénible au début, mais on essaie de voir le positif : l’herbe repousse assez vite par exemple ! » raconte Gwenaël, un habitant au hameau de Menouille. Ce hameau a été évacué en août 2022, face aux risques de propagation. Les maisons ont finalement été épargnées, mais les cicatrices sont bien visibles.

Retour sur une parcelle brûlée en août 2022. © Radio France - Margaux Munoz

Pour Erwan, un autre habitant de Menouille, les habitudes ont changé : « Depuis le feu, on regarde moins le paysage parce qu’il n’y a plus nos arbres. Quand on le regarde, ça nous affecte, donc maintenant on se tourne et on regarde de l’autre côté. Là-bas c’est beau ! »

A Cernon, le feu s'est arrêté à quelques mètres des maisons. © Radio France - Margaux Munoz

Plus de 1.200 pompiers et 300 largages d'eau

Au mois d'août 2022, face aux feux dans ce secteur de Vouglans, 1.260 pompiers se sont relayés, venus en renfort de 13 départements. Les avions bombardiers d'eau ont effectué environ 300 largages, pour venir à bout des flammes. Des dizaines d'agriculteurs ont prêté main forte aux pompiers pour leur apporter de l'eau avec leurs tracteurs et leurs citernes . Les habitants de plusieurs hameaux ont été évacués, et certains ont été pris en charge à la base de Bellecin.

Vue sur le lac de Vouglans, avec des forêts touchées en août 2022. © Radio France - Margaux Munoz

Le Jura a tiré les leçons de ces incendies inédits de l'été 2022, dans une région qui se croyait jusque là épargnée par les feux de forêt. Depuis un an, un plan départemental a été mis en place par la préfecture, avec de nombreuses actions , comme l'aménagement de pistes forestière ou l'établissement d'une carte des risques dans le Jura. Des campagnes de plantations ont aussi été menées.