PHOTOS - Un artiste béarnais a photographié jusqu'à 130 tentes autour des lacs d'Ayous cet été

Les montagnes béarnaises ont eu un succès fou cet été. En vallée d'Ossau, le bivouac était roi. Tellement, que Bruno Poumirou, photographe béarnais amoureux des lacs d'Ayous, a capté des moments où plus d'une centaines de tentes entouraient le refuge.

Bruno Poumirou a 52 ans et, d'après ses calculs, il a déjà passé 2 % de sa vie aux lacs d'Ayous, en vallée d'Ossau (Pyrénées-Atlantiques). Mais le photographe n'y avait jamais vu autant de monde. "Un jour, j'ai photographié 130 tentes autour du troisième lac !"

Les promeneurs ont profité du beau temps de l'été pour planter la tente au grand air. - Bruno Poumirou

Des Béarnais pour la plupart, d'après ses observations, qui "se sont précipités vers la nature, le grand air", explique celui qui monte deux à trois fois par mois autour des lacs pour les photographier, été comme hiver.

Il est impératif de ne pas verser de produits toxiques dans les lacs et de redescendre ses déchets. - Bruno Poumirou

Beaucoup de déchets laissés dans le Parc national

Une affluence qui pose question. "Les lacs et les fosses sceptiques du refuge souffrent des produits comme le shampoing", regrette le Béarnais.

Dans le Parc national des Pyrénées, le bivouac est autorisé sous conditions : à plus d'un heure de marche d'un sentier routier, entre 19 heures et 9 heures seulement, sans allumer de feu, sans chien. Il est impératif d'apporter des sacs poubelles et de redescendre ses déchets pour les jeter.