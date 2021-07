PHOTOS - Un exercice de simulation aux feux de forêt à Bédoin

Le Vaucluse est un département recouvert à 42% par la végétation. Au total 152 000 Ha de forêt sont répartis dans notre département et sont, chaque été, sensibles aux incendies. L'an passé, plus de 130 Ha ont été ravagés à Faucon et Entrechaux, rappelant que les risques sont majeurs.

Prévention, lutte et enquête

La lutte contre les incendies s'organise autour de trois pôles : la prévention, la lutte et les moyens d'enquête pour comprendre d'où est parti l'incendie.

Sur le volet préventif, on notera l'importance du respect de l'accès aux massifs forestiers. Chaque jour depuis le 1er juillet, la préfecture de Vaucluse communique chaque jour le risque feux de forêt et peut restreindre l'accès à certains massifs si le risque est trop élevé. On rappelle l'obligation de débroussaillement autour des maisons pour éviter la propagation des feux. Tout au long de l'année, 600km de pistes de défense des forêts contre l'incendie sont entretenus par le Syndicat mixte de défense et valorisation forestière afin de permettre aux pompiers d'agir efficacement.

Une pelle araignée du Syndicat mixte qui entretient les pistes © Radio France - Maxime Fayolle

Par ailleurs, des gardes forestiers, 170 au total en Vaucluse, sont également présents pour faire de la pédagogie auprès des promeneurs, leur rappeler de ne pas jeter leurs mégots de cigarettes et ne pas allumer de feux. Ils peuvent également repérer les premiers foyers et prévenir les comités communaux feux de forêt (CCFF) qui viendront sur place avec un véhicule équipé de 300 à 600 litres d'eau.

Le véhicule des CCFF qui peut contenir jusqu'à 600L d'eau © Radio France - Maxime Fayolle

Si l'action préventive ne suffit pas, les pompiers prennent le relais. Les services du SDIS sont renforcés cette année par des effectifs de la sécurité civile basés à Orange ainsi qu'un hélicoptère bombardier d'eau stationné à l'aéroport d'Avignon. Pour la première année, le SDIS est également doté d'un drone qui peut permettre de surveiller les massifs.

Les camions du SDIS de Vaucluse © Radio France - Maxime Fayolle