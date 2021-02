PHOTOS : Un morceau de falaise s'écroule à Carolles près de Granville, c'est spectaculaire !

C'est hier vendredi que l'alerte a été donné par un promeneur. Un morceau de falaise s’est écroulé à quelques dizaines de mètres au sud de l’entrée de la plage de Carolles, au sud de Granville, sur une vingtaine de mètres. Cela se situe pour être précis à l'aplomb de la table d'orientation sur la falaise. C'est un bloc qui s'est détaché et a provoqué un effondrement d'une partie de la falaise. C’est un éboulement important. Ce samedi matin le maire de Carolles Miloud Mansour s'est rendu sur place " C'est relativement spectaculaire et c'est exceptionnel car on est pas sur du calcaire. C'est vraisemblablement dû aux pluies intenses de ces derniers jours qui ont fragilisé les lieux mais on ne peut pas s'empêcher non plus de penser au réchauffement climatique."

On peut penser que les fortes précipitations de ces dernières semaines ont fragilisé la falaise

Depuis hier matin l’accès au sentier du littoral au départ de la plage de Carolles est interdit jusqu’à nouvel ordre. Les falaises de Carolles sont bien connues des randonneurs, pour le panorama qu’elles offrent sur la baie du Mont-Saint-Michel. Il est conseillé aux promeneurs d’aller se stationner au parking du Lude et de faire très attention

Une expertise est en cours, la préfecture et le conservatoire du littoral ont été prévenus.

Carolles qui en plus depuis ce lundi 1er février a pris un arrêté interdisant la pêche à pied sur son littoral, pour des raisons sanitaires.