PHOTOS - Un vautour percnoptère retrouve la liberté après avoir été soigné à Buoux

Le centre régional de sauvegarde de la faune sauvage à Buoux (Vaucluse) annonce avoir sauvé et remis en liberté un vautour recueilli à l'automne. L'animal, emblématique du Luberon et en danger d'extinction, a été découvert en détresse par un promeneur qui a alerté le centre. L'oiseau était "affaibli, très maigre et en grave hypothermie", raconte la LPO PACA sur ses réseaux sociaux.

ⓘ Publicité

Le jeune vautour a donc été pris en charge par les soigneurs spécialisés de la LPO PACA à Buoux, d'abord en soins intensifs puis dans une volière extérieur. "Sans prise en charge immédiate, l’oiseau n’aurait eu aucune chance de survivre", indique le centre de sauvegarde. Après six mois de soins, il a pu être relâché fin mars, "une période idéale au cours de laquelle ses congénères sont de retour en France après leur migration hivernale en Afrique".