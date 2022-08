Une vingtaine d'activistes du collectif Action non-violente COP21 et d'Extinction Rébellion France ont déplacés, ce samedi 27 août, les chaises bleues de Nice sur la plage au bord de l'eau pour alerter sur le réchauffement climatique et la montée des eaux.

EN IMAGES - Une action non violente sur la plage à Nice pour alerter sur le réchauffement climatique

Les fameuses chaises bleues de Nice ont été déplacées très tôt, ce samedi matin, et installées sur la plage au bord de l'eau. C'est pour simuler le moment où la mer arrivera au niveau de la promenade des Anglais, et où les chaises bleues se retrouveront dans l'eau. Une action menée par vingtaine d'activistes du collectif Action non-violente COP21 et d'Extinction Rébellion France.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

" Venez prendre une photo de votre futur " scande au mégaphone un des activistes

Les activistes, tous vêtus de teeshirts jaunes, interpellent les badauds et les plagistes sur l'urgence climatique. " Notre message c'est bientôt les pieds dans l'eau réagissons !" explique Océane une des militantes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une action surtout symbolique car l'eau n'arrivera vraisemblablement pas au niveau de la promenade avant plusieurs décennies mais la montée des eaux progressive engendrera des phénomènes de submersion marine de plus en plus fréquents. Ces jeunes militants qui se décrivent comme des éco-furieux veulent faire réagir les pouvoirs publics avec ce type d'action coup-de-poing.