PHOTOS - Une fresque des écogestes peinte à l'école Ohana de Bayonne

Les élèves de l'école élémentaire Ohana à Bayonne sont fiers : ils ont inauguré lundi 29 juin 2021 une fresque représentant de nombreux écogestes. Leurs peintures donnent sur la rue, tout le long de leur école.

Si vous passez cet été dans le quartier Saint-Léon de Bayonne, vous pouvez jeter un coup d'œil à l'école élémentaire Ohana. Les élèves ont travaillé sur l'environnement et la ressource en eau toute l'année et ils ont inauguré ce lundi une fresque des écogestes visible depuis la rue. Une œuvre colorée imaginée par les enfants, qui sont devenus de vrais ambassadeurs de l'écologie, comme Anaé, 7 ans. Elle a peint le logo "Donner".

On voulait dessiner deux bonhommes, quelqu'un qui donne un t-shirt à l'autre au lieu de le jeter. Il peut le donner, ça fait un cycle. Si l'autre, il n'en a plus besoin, il le donne encore à quelqu'un.

Recycler, réparer, protéger, faire soi-même, manger, les logos sont nombreux sur la fresque inaugurée par le double champion du monde de snowboard Mathieu Crepel, ambassadeur de l'association Water Family, qui est intervenue plusieurs fois auprès des élèves. "C'est super inspirant et ça nous remplit d'optimisme. Nous, notre génération, on avait pas encore ces habitudes ancrées en nous. Pour eux, ça va être naturel de recycler, de faire du compost et son potager quand c'est possible."

Des enfants qui ont déjà fait changer les manières de faire et de consommer de leurs familles et leurs proches. Avec cette fresque ouverte sur la rue, Sandrine Duviau, la maîtresse des CM2 de l'école Ohana, espère aussi sensibiliser les passants. "Je pense que ce projet est très fort parce qu'il permet aux enfants de toucher du doigt l'importance de leur action à eux. Je n'arrête pas de leur dire "Vous êtes l'avenir, c'est vous qui allez trouver des solutions, nous on est là pour vous aider", il faut être optimiste."