PHOTOS - Une marche en soutien à l'Australie sur les quais de Bordeaux

Bordeaux, France

"J'en avais marre de pleurer toute seule devant mon écran" : Alexandra, 26 ans, en avait assez de se sentir impuissante face aux images des gigantesques incendies ravageant l'Australie, détruisant maisons, faune et flore. La jeune Bordelaise a donc lancé un appel pour une marche de soutien, ce dimanche, sur les quais de Bordeaux. Elle a réuni plus de 150 personnes, de tous les âges. Émus par la situation en Australie, les participants craignent que le réchauffement climatique provoque de plus en plus de catastrophes dans les années à venir.

Joachim, 10 ans, et Aurélia, 5 ans, participent à la marche avec leurs parents et ont eux-mêmes fabriqué leurs pancartes. © Radio France - Camille Huppenoire

Plus de 150 personnes se sont réunies derrière la banderole de tête de cortège. © Radio France - Camille Huppenoire

Plusieurs associations bordelaises ont rejoint la marche. © Radio France - Camille Huppenoire

L'association bordelaise de protection des animaux Vénus a récolté plus de 5000 euros, en une semaine, pour participer au sauvetage de la faune australienne. © Radio France - Camille Huppenoire

Le koala, un des emblèmes de l'Australie, mis en danger par les incendies, était au coeur de la marche. © Radio France - Camille Huppenoire