PHOTOS - Une nouvelle pollution à l'hydrocarbure au lac de la Castellette à Avignon ?

Avignon, France

De moindre importante cette fois, une nappe sous la forme de pellicule d’huile de vidange ou d’hydrocarbure a été rapidement neutralisée et concentrée pour être aspirée par une pompe de surface. Deuxième temps de l’intervention des techniciens du groupe Suez, l’exploration à pied ce lundi après-midi du réseau souterrain du collecteur d'eau pluviale qui arrive dans le lac pour identifier une arrivée suspecte. Soizic Bouvet, directrice adjointe de l'Agence Suez Vaucluse, rappelle que ce réseau couvre l’ensemble de la zone commerciale de Mistral 7 jusqu’aux enseignes d’entretien et réparation automobile de la zone de la Christole. « Il va falloir aussi qu’on voit, si c’est un garage ou des restaurateurs. Ils doivent avoir des bacs à graisses ou des rétentions qu’ils doivent régulièrement nettoyer. C’est aussi ça qu’il faut regarder, du moins le Grand Avignon, parce que nous, notre compétence va s’arrêter vraiment à la canalisation »

Une pollution peut-être résiduelle de celle du mois de mars toujours inexpliquée

Finalement les résultats de l'exploration de plus d’un kilomètre du réseau sous la zone de la Christofle a permis d'identifier une source majeure de rejets d'hydrocarbure mais sans exclure explique Suez qu'il puisse simplement s'agir d’une remontée résiduelle de la pollution de mars dernier et non d'une pollution récente. Remontée due à des différences thermiques associées aux fortes pluies de fin Novembre et début Décembre précise l’agence du Vaucluse. Mais des enquêtes complémentaires pourront être menées par les services techniques du Grand Avignon. Le réseau comporte un séparateur qui permet de stopper sables, cailloux mais aussi éventuels substances d'hydrocarbure sauf en cas de forts rejets comme cela aura été certainement le cas en Mars 2019. Il est utile de préciser que cette pollution initiale reste toujours inexpliquée car aucune exploration souterraine n'avait alors été possible en raison des pluies qui avaient dilué toutes traces dans le réseau souterrain.

La lac de la Castelette est un bassin de rétention des eaux pluviales de la zone commerciale © Radio France - JM Le Ray

Les traces de la pollution du mois de Mars sont toujours visibles sur les parois de la canalisation - Soizic Bouvet / Suez

L' exploration s'est déroulée sur plus d'un kilomètre de réseau souterrain - Soizic Bouvet / Suez