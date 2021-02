PHOTOS - Une semaine après le début de l'occupation, la ZAD du Triangle de Gonesse s'organise

Ce dimanche 14 février, la ZAD du Triangle de Gonesse fête sa première semaine. Cette "zone à défendre", sur le modèle de Notre-Dame-des-Landes ou Sivens, est installée sur un terrain en face de la ferme de la Patte d'oie à Gonesse. Les occupants de la zone protestent contre l'implantation d'une gare de la future ligne 17 (et donc la bétonisation) sur ces terres cultivables.

La porte d'entrée de la ZAD © Radio France - Mathilde Bouquerel

L'un des dortoirs en bois et en tôle construit sur la ZAD © Radio France - Mathilde Bouquerel

La cuisine fonctionne grâce aux nombreux dons alimentaires apportés à la ZAD © Radio France - Mathilde Bouquerel

Ce sont en fait des militants écologistes et des membres du collectif Exctinction Rebellion qui ont aidé le collectif pour le Triangle de Gonesse (CPTG), qui lutte contre la bétonisation du Triangle depuis 10 ans, à installer la ZAD. Une semaine après le début de l'occupation, ils sont désormais une cinquantaine le jour et une trentaine la nuit.

Des occupants construisent un pilier en bois pour soutenir le toit d'un futur salon et espace de discussion. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Une bibliothèque a été installée sur la ZAD, c'est l'une des premières cabanes à avoir été construites © Radio France - Mathilde Bouquerel

Anna, membre du CPTG et en lutte pour le Triangle depuis trois ans, s'émerveille de ce qui se passe en ce moment : "On est en train de créer un vrai village ici, avec des ruelles, des dortoirs, une bibliothèque ... Chacun propose de faire ce qu'il veut et sait faire."

Les dortoirs existants sont consolidés pour mieux couper le froid © Radio France - Mathilde Bouquerel

Ce dimanche 14 février, une semaine après le début de l'occupation, la ZAD est en plein travaux © Radio France - Mathilde Bouquerel

Une bibliothèque mais aussi un salon et une salle de presse ont été installés sur place. Un vrai lieu de vie donc, car les zadistes comptent bien s'installer dans la durée. Jusqu'à l'abandon du projet de gare par le gouvernement, espèrent-ils.