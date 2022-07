PHOTOS - Une zone de rejet végétalisée construite à Châteauroux pour traiter les eaux usées grâce aux plantes

Une zone de rejet végétalisées a été construite près de la station d'épuration de la Bourrie à Châteauroux. Une expérimentation inédite en Centre Val de Loire qui complète le travail de filtrage et permet de régénérer la biodiversité.

Les eaux usées des Castelroussins filtrées grâce aux plantes. Une zone de rejet végétalisées vient d'être mise en service début juillet pour compléter le travail de la station d'épuration de la Bourrie à Châteauroux. Une expérimentation inédite en Centre Val de Loire qui met en valeur les processus naturels pour lutter contre les micro et macro polluants.

Des plantes pour dépolluer et enrichir l'eau

Stéphane paquet, directeur adjoint de Suez pour la région Centre Val de Loire, a orchestré ce projet. "Le principe du bassin, sur la partie traitement, c'est d'améliorer la qualité de l'eau qui sort de la station d'épuration", explique-t-il. Bien que la station respecte les normes de l'arrêté de rejet, l'eau qui en sort n'a pas la même température ni le même équilibre biochimique que la rivière Indre. Avec cette zone, l'eau passe par différents bassins et regagne, grâce à des processus naturel, ses propriétés.

Trois hectares de friche ont été totalement réaménagées avec l'aide de la métropole de Châteauroux. Une zone humide a donc été recrée avec la plantation de diverses espèces locales ou indigènes : des saules, des roseaux, des hélophytes, qui vont participer à l'épuration de l'eau. Chacune grâce à ses propriétés renchérit l'eau et la dépollue.

Stéphane paquet, directeur adjoint de Suez pour la région centre val de Loire, a porté le projet de zone de rejet végétalisée © Radio France - Manon Derdevet

Une zone pour permettre à la biodiversité de se régénérer

Au total, entre 5% et 10% des eaux usées traitées par la station d'épuration passent par cette zone végétalisée. Un nouvel espace qui permet aussi de regénérer la biodiversité selon Stéphane Paquet. "Une espèce de libellule qui n'avait pas été vue depuis une dizaine d'années a été retrouvée ici. On observe aussi des oiseaux qui viennent nicher, s'alimenter, donc on a un bon espoir de développement de diversité pour les prochaines années", assure le directeur adjoint de Suez pour la région Centre Val de Loire.

Le bassin de collecte de la zone de rejet végétalisée de Châteauroux. © Radio France - Manon Derdevet

Cette zone expérimentale est étudiée par des scientifiques pour tenter dans les années à venir d'améliorer encore plus les traitements des eaux usées. Cette expérimentation pourrait être élargie à tout ou partie des volumes de la station d'épuration, sur les prairies attenantes.

Un projet pédagogique a également été initié avec le Centre d'Etude supérieurs de Châteauroux. Quatre étudiants veulent mettre en place des chemins pédagogiques pour faire découvrir cette zone, en lien avec le projet de "coulée verte" reliant Saint-Maur à Châteauroux.