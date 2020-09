PHOTOS - VIDÉOS - Un an après l'incendie, Lubrizol a fait place nette à Rouen

La zone détruite par l'incendie de Lubrizol il y a un an à Rouen a été entièrement nettoyée. La direction explique avoir mis en place un certain nombre de mesures de sécurité.

Un an après le terrible incendie de Lubrizol à Rouen, le nettoyage de la zone détruite est terminé. Le 26 septembre 2019, 9 000 tonnes de produits ont brûlé, deux bâtiments et toute une zone de stockage extérieure se sont embrasés sur 11 000 m². Aujourd'hui tous les déchets ont été évacués, les 1300 fûts ont été retirés, tout comme les litres de boues d'hydrocarbures.

►►► Le reportage de Coralie Moreau est à écouter ce mercredi matin sur France Bleu Normandie.

"Il y a des mesures de sûreté qui ont été prises qui sont visibles, notamment le barbelé au dessus des clôtures tout autour du site, les limites de propriété ont clairement été renforcées. Maintenant pour ce qui est de la sécurité du site,on a mis plus de détection, pour être en capacité de détecter un incendie, s'il devait survenir, immédiatement à ses débuts, on a vu combien c'est crucial de détecter les premières étincelles. Ensuite, on a mis des systèmes d'extinction à postes fixes pour qu'il y ait juste une vanne à ouvrir. Et puis on a mis des rétentions, des murets ou des merlons, pour pouvoir retenir les fuites en cas d'épandage de produits mais aussi les eaux de pluies et les eaux d'extinction s'il devait y en avoir", détaille Isabelle Striga, directrice générale de Lubrizol France.

Isabelle Striga, directrice générale de Lubrizol France Copier

Les 1300 fûts ont été retirés, tout comme les litres de boues d'hydrocarbure. © Radio France - Coralie Moreau