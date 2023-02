PHOTOS - Vos plus beaux clichés de la neige en Provence

La neige est bien tombée sur la Provence. Ce dimanche soir, le Var et les Bouches-du-Rhône étaient en alerte orange à la neige et au verglas. Ce lundi matin, la vigilance est passée au jaune . Mais la neige est suffisamment tombée dans la soirée et la nuit pour réaliser très beaux clichés. Sur notre page Facebook, nous vous avons demandé de partager vos plus belles images. Les voici !

Diaporama de vos photos de la neige en Provence

Il a neigé localement jusqu'à 10 à 15 cm dans les secteurs exposés en altitude de la Sainte-Victoire, Nord Étoile et Sainte-Baume, comme à Mimet. A l'ouest des Bouches-du-Rhône, un saupoudrage est constaté par endroit entre Pays Salonais et Alpilles essentiellement.

Vous avec été nombreux à nous envoyer vos photos sur notre page Facebook . Ceci n'est qu'une sélection non exhaustive !

