PHOTOS - Vos plus belles cueillettes de cèpes dans les Landes !

La saison des cèpes est lancée ! France Bleu Gascogne a récupéré vos plus belles photos de cueillettes, sur notre page Facebook. Voici les photos de vos trouvailles. Cet automne, il semblerait qu'ils sont plus nombreux du côté de la Chalosse.

Frédéric Placin, scientifique qui a installé une boletière expérimentale il y a plus de 20 ans à Biscarrosse, explique qu'il a des difficultés à en trouver près de chez lui, pour l'instant. "Sur le domaine de Biscarrosse, la pousse est très faible, confie le scientifique. On trouve un ou deux cèpes, mais la première pousse est très faible." Selon lui, les cèpes sont pour le moment plus nombreux du côté de la Chalosse, "sur les terrains argileux".

Les photos de vos récoltes :

Récolte en début de semaine de Léo Foret, postée sur Facebook - Foret Léo

8,5 kg de cèpes pour Sandra Dufau ! - Sandra Dufau

Une cueillette de cèpes dans un sous-bois landais © Radio France - Laurent Minvielle

La cueillette d'Eveline Lalanne - Eveline Lalanne

La récolte de Lionel Cazajus - Lionel Cazajus

Isabelle Convert nous a envoyé la photo de sa récolte sur la page Facebook - Isabelle Convert

Cueillette dans un sous-bois landais © Radio France - Laurent Minvielle