PHOTOS - Votez pour le plus bel arbre de France : un platane de 300 ans à Augy dans l'Yonne

Augy, France

Du haut de ses 300 ans, il impose le respect et l'admiration. Le vieux platane trône dans un parc privé de quatre hectares, situé à Augy dans l'Yonne. Ses dimensions laissent sans voix : 30 mètres de hauteur, une circonférence de six mètres, il couvre une superficie, avec ses branches gigantesques de 2.000 m2.

Un platane aussi ancien c'est rare

Ce platane exceptionnel concoure avec 17 autres arbres pour obtenir le titre de plus bel arbre de France 2019. Un arbre qui fait le bonheur de ses propriétaires : "quand on est devant on est sans voix, c'est respect. Il est tellement immense, il est tellement équilibré", explique Eric D'halluin. "Les platanes ne sont pas des arbres qui vivent aussi longtemps normalement pas comme les chênes par exemple. _C'est rare un platane de trois siècles_, mais cela s'explique aussi par le fait qu'il n'ait pas été taillé, il n'a pas été touché par des maladies", détaille le propriétaire.

Son épouse, Anne-Sophie, est tout aussi enthousiaste: "c'est beaucoup d'émotion. C'est un arbre qui a connu beaucoup de chose, des choses tristes mais heureuses aussi, _il y a eu un mariage qui a été célébré sous cet arbre_." C'est un arbre qui ne laisse pas indifférent: "chaque visiteur s'arrête obligatoirement sous cet arbre alors qu'il y en des dizaine d'autres dans le parc."

Ils ne connaissaient pas l'existence de ce concours de plus bel arbre de France, c'est un "chasseur d'images" qui en a parlé à la propriétaire. "C'est une personne de passage, qui louait chez nous via airbnb qui m'a parlé de concours, il a été subjugué par cet arbre et il m'a convaincu de l'inscrire. Pour nous, c'est aussi une manière de promouvoir et de faire parler de notre belle région", explique Anne-Sophie D'halluin.

Votez ici pour le platane d'Augy.

Ce platane mesure 30 mètres de hauteur. - Bénédicte NASTORG-LARROUTURE