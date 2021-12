Le chantier de la plus grande ferme solaire de Bretagne à l'arrêt

A Radenac et Pleugriffet dans le nord du Morbihan, le chantier de la plus grande ferme solaire de Bretagne est à l'arrêt. Ce projet, initié il y a 10 ans, est bloqué par la présence du crapaud commun et du triton marbré.

Il y plus de 10 ans que ce projet, qui s'étale sur 18 hectares de terres non agricoles, est dans les cartons sur ces deux communes de Pontivy Communauté. Freiné tout d'abord par le prix de rachat du KWh jugé trop faible par les investisseurs, il a repris de la vigueur il y a deux ans après deux changements d'entreprises porteuses de projet. Installée sur une ancienne sablière, la ferme solaire doit accueillir 39 000 panneaux photovoltaïques, de quoi alimenter 6300 foyers. Le terrassement est fait, les chevalets, destinés à accueillir les panneaux solaires, sont quasiment tous posés, mais depuis la fin de l'été plus rien!

"Les travaux les plus importants ont été réalisés, il ne reste plus qu'à poser les panneaux solaires et à les raccorder au réseau pour produire l'électricité que nous attendons tous" déplore Bernard Lebreton le maire de Radenac et président de Pontivy Communauté. "Mais cet été a été très pluvieux et le crapaud commun comme le triton marbrés ont été observés sur ce terrain. Ces espèces sont protégées et cela nous empêche de poursuivre les travaux avec des engins qui pourraient les écraser"

Des crapauds on en coince sous les volets roulants

Pourtant , des crapauds comme des tritons, il y en a partout ici "il suffit d'un coup de bèche pour en trouver, et parfois on en coince en baissant les volets roulants" ajoute le maire "on veut protéger la planète, éviter la production d'énergie carbonée qui fait que de nombreux animaux souffrent du réchauffement climatique, et pour deux ou trois espèces présentes ici et très communes, toutes les autres sont punies"

Le redémarrage des travaux soumis a un feu vert de la préfecture, pourraient avoir lieu au début de l'année 2022. Mais il faudra faire vite et viser juste, avant la période de reproduction des amphibiens qui débute au printemps.