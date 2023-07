Physalies dans les Landes : trois plages ont fermé, pendant quelques heures, à Seignosse

Depuis une dizaine de jours, les baigneurs observent un drôle d'animal sur certaines plages du sud des Landes : la physalie. Cet animal marin, également appelé galère portugaise ou vessie de mer , ressemble à une méduse, mais appartient à l'espèce des siphonophores. Elle est très urticante. Ses firmaments peuvent provoquer des brûlures plus irritantes que celles des orties et, plus rarement, des troubles digestifs ou cardiorespiratoires. Leur présence a été observée à plusieurs reprises sur des plages du sud du littoral landais depuis la mi-juillet : à Hossegor, Vielle-Saint-Girons, Messanges et, plus récemment, Seignosse.

ⓘ Publicité

Une dizaine de baigneurs pris en charge à Seignosse

Ce dimanche 23 juillet, à Seignosse, une dizaine d'estivants ont été pris en charge par les maitres-nageurs-sauveteurs (MNS) pour des brûlures légères causées par des physalies. La décision a été prise de fermer les trois plages aux environs de 17 heures. "On a constaté les premières difficultés en fin de journée sur trois plages : les Estagnots, le Penon et VVF. En premier lieu, les physalies étaient sur la plage. Certains ont commencé à s'amuser avec. On a préféré ne pas prendre de risque et fermer les plages alors qu'il restait une heure et demie de surveillance" raconte Pierre Pécastaings, le maire de Seignosse. Les plages ont rouvert ce lundi sans nouvel incident lié aux physalies.

Les bons comportements à adopter

Des panneaux de préventions vont être installés à l'entrée des plages de Seignosse afin que chacun puisse reconnaitre cet animal transparent aux reflets bleus verts et adopter les bons comportements. Si vous apercevez une physalie dans l'eau ou sur le sable, il ne faut surtout pas la toucher et prévenir les MNS. La physalie reste très urticante même morte. En cas de contact avec l'animal, il faut éviter de frotter pour empêcher le venin de pénétrer plus en profondeur dans l'épiderme et rincer abondamment avec de l'eau de mer.

Le littoral landais avait subi une invasion de physalies entre 2008 et 2010 . Depuis 2014, aucun signalement n'avait été effectué jusqu'au mois de janvier dernier. Pour l'instant, le phénomène semble concerner essentiellement le sud du littoral landais sans que l'on puisse parler d'invasion.