Physalies : six plages d'Anglet interdites à la baignade ce mardi

Six des huit plages d'Anglet sont interdites à la baignade ce mardi après-midi, à cause de la présence de physalies, ces espèces très urticantes ressemblant à des méduses, mais qui n'en sont pas. Seules les plages de la Barre et des Cavaliers sont épargnées.

Baignade interdite donc à la petite Chambre d'amour, aux sables d'Or, Marinella, plage des Corsaires, de la Madrague et de l'Océan, où des physalies ont été repérées dans les zones de baignade.

À Biarritz, la baignade est également interdite à la plage de la Côte des Basques mais c'est en raison de la houle qui pousse, à marée haute, les vagues contre les rochers et rend la baignade trop dangereuse. Quelques physalies ont également été repérées dans l'eau ces derniers jours mais pas au point de fermer les plages, indique la mairie.