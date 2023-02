Pic de pollution aux particules fines en Loire-Atlantique et en Vendée

C'est la pollution des beaux jours d'hiver : celle aux particules fines qui touche la Loire-Atlantique et la Vendée ce jeudi. Mais aussi nos voisins du Maine-et-Loire. Air Pays de la Loire place les trois départements en "orange" et appelle les personnes vulnérables à la vigilance.

Un effet "couvercle"

Si l'air est pollué, c'est en raison d'un double phénomène. Comme il fait froid, on chauffe davantage, donc on génère plus de particules fines. Toujours en raison des températures très basses, le sol est très froid "ce qui provoque un effet couvercle" explique Marion Guiter d'Air Pays de la Loire. S'ajoute à ça le beau temps "avec de fortes pressions atmosphériques et peu de vent", ce qui n'aide pas à disperser les particules.

Les recommandations

Il est donc recommandé de privilégier les sorties brèves et d'éviter de faire du sport en extérieur pour ne pas respirer trop de ces particules fines. En particulier pour les personnes vulnérables : celles qui ont des problèmes de santé (notamment respiratoires et cardiaques), les plus de 65 ans, les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes.

Cet épisode de pollution aux particules fines devrait se terminer dans la nuit de jeudi à vendredi à la faveur de températures moins basses.