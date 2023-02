Pic de pollution : les transports en commun gratuits à Mulhouse

Un épisode de pic de pollution de l'air aux particules fines traverse le Grand Est. Le département du Haut-Rhin étant particulièrement touché, l'agglomération de Mulhouse a décidé de rendre tous les transports en commun gratuits ce samedi 11 février, sur l'ensemble du réseau Soléa. Les bus, tramways et tram-train jusqu'à Graffenwald sont concernés par cette mesure ainsi que les transports à la demande (Filéa et Chronopro). Seuls le P+T (parking + tramways) sera toujours payant (2 euros pour le stationnement).

Limiter les déplacements en voiture

L'agglomération demande aux automobilistes de "limiter au maximum leurs déplacements en voiture et de réduire leur vitesse" peut-on lire dans un communiqué. Les habitants sont invités à éviter toutes activités physiques et sportives intenses. L'ARS Grand Est encourage également à ne pas se déplacer à proximité des zones de trafic routier et de privilégier les sorties brèves.