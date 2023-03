Encore plus d'huile recyclée dans vos moteurs en Charente-Maritime

Picoty Atlantique, distributeur de carburant charentais-maritime, transforme déjà les huiles alimentaires usagées en biocarburant mais ses équipes passent à la vitesse supérieure. Pour collecter plus d'HAU (huiles alimentaires usagées), le numéro un du biocarburant dans le département s'allie à l'association Roule ma frite 17 et aux déchèteries de la Cara, la Communauté d'Agglomération de Royan Atlantique. Ces HAU se collectent dans les restaurants et dans les déchèteries, puis sont traitées dans le dépôt rochelais de Picoty Atlantique.

ⓘ Publicité

Si ces trois acteurs s'investissent autant dans ce nouveau projet, c'est pour promouvoir l'anti-gaspillage au près du plus grand nombre. "Si les clients d'un restaurant voient que l'huile de friture ou de cuisson est collectée pour être recyclée, ils vont se dire qu'ils peuvent faire ça chez eux", explique Grégory Gendre, coordinateur de l'association Roule ma frite 17. Au restaurant, mais en déchèterie aussi, en une année celle d'Arvert récolte en moyenne 12 tonnes de HAU. "Toutes les déchèteries de la Cara ont des contenants pour recevoir les huiles alimentaires usagées", affirme Francis Soeur, responsable d'exploitation des déchèteries de la Cara.

Une démarche écologique

Non seulement les HAU sont collectées dans le département mais en plus, elles sont traitées en région parisienne. "Avant on travaillait avec un exploitant basé à Lille qui envoyait les huiles en Belgique. Maintenant, on va faire exactement la même chose mais en réduisant notre empreinte carbone", poursuit Francis Soeur. Et ensuite, elles sont utilisées en Charente-Maritime, "on travaille avec des acteurs locaux comme le train des Mouettes, le train de Saint-Trojan, le petit train de la Cité de l'huître et le bus du stade rochelais", détaille Grégory Gendre.

Pour Picoty Atlantique, ce partenariat leur permet de s'implanter dans une partie du territoire. "Roule ma frite 17 travaille sur le sujet depuis 2007, ils vont nous mettre en relation avec les restaurateurs qui collectent déjà ces huiles", affirme Victor Mage, directeur général de l'entreprise. "L'année prochaine au premier janvier tous les français seront obligés de trier leurs huiles alimentaires, nous commençons à faciliter la tâche aux Charentais-Maritime", poursuit le directeur général.

Le biocarburant de Picoty Atlantique est trouvable dans les stations essences Avia du département sous le nom de B30 et de B100.