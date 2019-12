La plateforme Enerbio récupère votre sapin de Noël. elle le transforme en bois de chauffage pour produire de l'électricité et de la chaleur.

Pierrelatte : et si votre sapin de Noël produisait de l'électricité

Pierrelatte, France

Et si vous transformiez votre sapin de Noël en électricité ? C'est possible à Pierrelatte grâce à la plateforme Enerbio. Vous pouvez y apporter votre sapin qui sera transformé en plaquettes de bois prêtes à brûler. La chaufferie fabrique de l'électricité et alimente le chauffage urbain de Pierrelatte. Enerbio se situe chemin de Freycinet à Pierrelatte.