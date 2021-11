Piétonnisation autour des écoles de Grenoble : "nous devons dé-bitumiser la ville" réaffirme Éric Piolle

Où en est le projet "Place aux enfants", à Grenoble ? C'est la question que France Bleu Isère a posé à Éric Piolle ce lundi. Invité dans notre matinale radio, le maire de Grenoble a confirmé sa volonté de continuer à "repenser, à long terme, les espaces publics aux abords des écoles grenobloises", et ce malgré un récent revers en justice. Il y a trois semaines, le tribunal administratif de Grenoble, a suspendu l'arrêté municipal permettant une piétonnisation autour de treize écoles grenobloises. La justice a estimé que les importantes restrictions de circulation imposées aux abords de ces écoles étaient disproportionnées par rapport à l'objectif recherché.

Depuis, la Ville de Grenoble a repris des arrêtés a annoncé ce lundi Éric Piolle. "C'est fondamental, à la fois, évidemment, pour les enfants, pour leur joie de vivre, leur capacité à occuper l'espace public, pour leur sécurité aussi. C'est fondamental parce que, petit à petit, nous devons dé-bitumiser la ville, nous réapproprier la ville pour s'adapter au réchauffement climatique" a-t-il déclaré.

Devant l'école Menon, rue des Dauphins, l'une des 15 aires de piétonisation concernée. © Radio France - Benjamin Bourgine

Pour le maire EELV de Grenoble, "les questions du climat et de lutte contre la pollution se déplacent de plus en plus sur le terrain judiciaire. [...] Il faut trouver les moyens de sécurité juridique pour faire avancer ce projet qui a du sens à l'échelle d'un quartier". Il insiste, pour lui "L'école est vraiment une bonne échelle pour la vie collective. Et donc le devant de l'école est aussi une bonne échelle pour le débat public et l'usage de l'espace public".

Les commerçants de certaines zones avaient déposé un recours contre ces arrêtés, notamment rue Cuvier et l'opposition, de concert, avait dénoncé la gêne des habitants et le manque de dialogue.

La mairie a assuré avoir entendu les critiques des riverains et permis, depuis, plus de souplesse aux habitants, commerçants et taxis qui doivent circuler en voiture dans ces zones.

Treize rues d'écoles ont déjà été piétonnisées depuis cet été. Deux autres zones sont prévues, mais les travaux n'ont pas encore commencé (*rue et école Sidi Brahim et allée des romantiques pour l'école Christophe Turc - Marie Reynoard).

Les quinze zones piétonnes concernées

* en italique, les zones où les travaux n'ont pas encore eu lieu

Groupe scolaire Ampère - Rue du Drac

École Diderot - Rue Tanant

École Buffon - Rue Cuvier

Rue Anthoard – École Anthoard

École Marceau - Rue Sergent Bobillot

École Menon - Rue des Dauphins

Groupe scolaire Paul Bert - Rue Aimon de Chissé

Groupe scolaire Sidi Brahim - Rue Sidi Brahim*

Groupe scolaire Beauvert - Rue Guy de Maupassant

École Bajatière - Chemin de l’Église

Groupe scolaire Clémenceau - Rue Roger Louis Lachat

École Driant - Rue Colonel Driant

École Malherbe - Rue Pascal

Groupe Scolaire Christophe Turc-Marie Reynoard - Allée des Romantiques*

École Daudet - Rue Lesage

Carte des 15 rues et écoles concernées - Ville de Grenoble

