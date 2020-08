Pirou : la carte postale des vacances polluée par les poubelles

A Pirou sur la côte Ouest de la Manche, le ramassage des ordures ménagères une fois par semaine seulement montre ses limites au coeur de l'été. La population est multipliée par quatre et les nuisances se font sentir. Une pétition vient d'être lancée pour régler la situation.

Pirou, c'est la plage, les petits tracteurs qui amènent les bateaux de plaisance à l'eau. Une imagerie traditionnelle, malheureusement polluée cet été par les sacs poubelles abandonnés. Non seulement, l'image n'est pas belle, mais en plus, il y a l'odeur. La faute, selon bon nombre d'habitants, à une unique tournée de collecte des ordures chaque semaine. Les camions ne passent que le lundi soir depuis que la Communauté d'agglomération Côte Ouest Centre Manche a repris la gestion du ramassage.

Déjà plus de 450 signatures pour dénoncer la situation

Alors pour dénoncer la situation, une pétition en ligne a été lancée , déjà signée par plus de 450 personnes ce mercredi 12 août. Les auteurs du texte soumis à signature évoquent "des demandes répétées et des signalements auprès de l'intercommunalité", mais constatent que ces démarches restent sans effet. Une situation qualifiée ensuite "d'inadmissible sur un plan sanitaire et écologique mais aussi au niveau de la sécurité des usagers".

Pas d'amélioration à espérer d'ici l'automne

Pour la maire de la commune, Noëlle Leforestier, cette pétition est légitime. "La population est multipliée par quatre durant l'été et il est évident qu'une collecte par semaine le lundi ne suffit pas. Les touristes mangent des fruits de mer. Les odeurs qui s'échappent des sacs sont très fortes et l'on voit même apparaître des rats", témoigne l'élue qui a tenté d'intervenir à son niveau. "Nous avons eu une réunion en début d'été avec les administratifs de l'intercommunalité pour leur demander de chiffrer le coût d'un deuxième passage hebdomadaire des camions de ramassage des ordures". Le problème c'est que les élections ont entraîné une réorganisation de la communauté de communes et un changement de tête à la vice-présidence en charge des ordures ménagères. "Je crains que nous n'ayons pas de solution avant l'automne", regrette la maire de Pirou.