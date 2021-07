Piscine de Bourgoin-Jallieu : les panneaux solaires seront bien des "Photowatt" indique le maire

Une bonne nouvelle pour Photowatt, même si c'est un marché parmi d'autres : les panneaux solaires de la future piscine de Bourgoin-Jallieu, quartier Champaret, seront bien des "Photowatt". L'existence et la pérennité de cette entreprise, fleuron technologique menacé, et don EDF voudrait se séparer, est devenu un enjeu local politique et symbolique.

600m2 de panneaux "Photowatt"

Vincent Chriqui annonce donc qu'un financement de 40.000e est conclu pour financer cette installation de plusieurs panneaux solaires "Photowatt" sur ce chantier, dans un chantier qui au global coûte 13,5 millions à tous les co-financeurs.

Photowatt, c'est 215 salariés. Il y a trois mois, lors d'une visite de chantier, il avait été repéré qu'une entreprise slovène (Bisol) avait été choisie par l'entreprise Bentin qui avait remporté le lot "électricité" de cette piscine intercommunale, une piscine Capi. Une commande pour 600 mètres carrées de panneaux photovoltaïques, une commande de plusieurs dizaines de milliers d'euros, ce n'est pas ça qui va sauver, seul, Photowatt.

Rectifier le tir

Néanmoins, il fallait "rectifier le tir" reconnaît Vincent Chriqui, maire de Bourgoin-Jallieu et premier vice-président Capi, qui redit cependant que les élus n'y étaient pour rien.

Il y a eu des discussions qui finalement, se sont conclues de manière satisfaisante - Vincent Chriqui

"A l'époque, deux choses d'abord, ce n'est pas nous qui maîtrisons la commande puisque les règles de la commande publique ne permettent pas de dire "nous voulons des panneaux photovoltaïques photowatt". Oui, on peut juste fixer certains critères et ensuite que les discussions se poursuivaient puisque évidemment, nous, comme tout le monde, on souhaitait que une solution puisse être trouvée. Donc, il y a eu des discussions entre notre prestataire qui a la charge de ce marché, y compris les panneaux, et l'entreprise Photowatt qui finalement, se sont conclues de manière satisfaisante".

"On aura quand même 600 mètres carrés de panneaux. C'est aussi des panneaux qui sont fabriqués avec des énergies décarbonées dans les conditions les meilleures possibles au point de vue écologique. C'est aussi un symbole, et le symbole fait partie du politique. C'est d'ailleurs dans cet esprit que le point avait été relevé, à juste titre. Nous avons des panneaux Photowatt et c'est un motif de satisfaction après le symbole. Ça doit être aussi être un encouragement pour la suite. On en a absolument besoin. C'est un des points sur lequel je me suis battu et beaucoup d'élus aussi par rapport à ce dossier".

"Que l'on prenne en compte dans le choix des panneaux un certain nombre de critères, pas seulement de prix, mais aussi de fabrication locale, d'empreinte écologique liée à la fabrication et au transport. Toutes ces choses qui peuvent faire préférer évidemment des panneaux français lorsqu'il en existe. Et c'est le cas. Préservez Photowatt. C'est à mes yeux une nécessité absolue. On a des perspectives un tout petit peu meilleur, en tout cas, de danger qui a été passé. On va dire que j'espère que le gouvernement, conformément à ses engagements, va continuer à préserver une filière qui est absolument essentielle dans le domaine de la transition écologique".