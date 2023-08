Piscines, potagers, lavage de voitures, renforcement des restrictions d'eau en Gironde

Il pleut et va pleuvoir encore dans les prochaines heures, mais la situation hydrologique reste inquiétante. Les débits des cours d’eau de la Gironde continuent de diminuer et certains sont aujourd’hui en grande difficulté selon la préfecture qui vient de publier ce 1er août un nouvel arrêté restreignant temporairement les usages de l'eau.

ⓘ Publicité

L’arrêté place en « CRISE » le Lisos et instaure des restrictions, sur les usages domestiques et secondaires (arrosage des potagers y compris serres non agricoles : interdit de 8h à 20h ; arrosage des pelouses, jardins, espaces verts, terrains de sport : interdit ; remplissage des piscines publiques et privées : interdit ; lavage des véhicules, nettoyage extérieur : interdit) et sur les usages agricoles : interdiction des prélèvements pour l’irrigation.

Il place en « Alerte renforcée » les bassins versants de la Pimpine, de la Laurence, de l’Andouille, de la Baïse, de l’Engranne-Canaudonne, de la Dronne aval et instaure des restrictions sur les usages domestiques et secondaires (arrosage des potagers y compris serres non agricoles : interdit de 8h à 20h ; arrosage des pelouses, jardins, espaces verts, terrains de sport : interdit; remplissage des piscines publiques et privées : interdit, sauf remise à niveau et premier remplissage (si le chantier avait démarré avant les premières restrictions), lavage des véhicules, nettoyage extérieur : interdit) et sur les usages agricoles (interdiction des prélèvements agricoles 3,5 jours par semaine, soit le mercredi, jeudi matin, samedi et dimanche ; ou réduction de 50 % en volume ou en temps de 8h à 20h)

Il place en « Alerte » les bassins versants de la Jalle de Castelnau, de la Bassane-Beuve-Brion, de la

Livenne, de la Vignague et de l’Isle aval et instaure des restrictions sur les usages domestiques et secondaires (arrosage des potagers y compris serres non agricoles : interdit de 13h à 20h ; arrosage des pelouses, jardins, espaces verts, terrains de sport : interdit de 8h à 20h ; remplissage des piscines publiques et privées : interdit ; lavage des véhicules, nettoyage extérieur : interdit) et sur les usages agricoles (interdiction des prélèvements agricoles 2 jours par semaine, soit le jeudi et dimanche ; et/ou réduction de 30 % en volume ou en temps de 13h à 20h).

Cet arrêté place enfin le reste du département en « Vigilance » sans instaurer de restriction spécifique.