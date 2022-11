Place Wilson à Nice :"Il n'y a pas d'arbres malades ils sont à maturité" Helène Granouillac

Helène Granouillac présidente de l'association Terre Bleue se mobilise pour défendre les arbres de la place Wilson, elle était l'invitée de France Bleu Azur ce mardi 15 novembre.

" Quand on veut tuer son chien on l'accuse de la rage"

Sous ce nouveau parking souterrain , le jardin actuellement de 2000 m2 passera à 5000 m2 selon la mairie, mais ça ne rassure pas les écologistes. Selon la ville de Nice les arbres actuellement présents sur la place seront pour certains transplantés ailleurs dans la ville et les arbres malades seront eux broyés : " Il n'y a pas d'arbres malades ils sont à maturité" selon Helène Granouillac :"Quand on veut tuer son chien on l'accuse de la rage".

Terre Bleue organise ainsi ce mardi soir à 18H30 à Nice une réunion publique devant la place Wilson près de la Poste , tout près de la place Marshall, pour les riverains et tous ceux qui veulent garder des arbres.